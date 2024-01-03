Стало известно о рейде полиции в московском ЛГБТ-клубе «Осторожно, Москва»: полиция провела рейд в столичном ЛГБТ-клубе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция провела рейд по клубам, где проходят вечеринки для сообщества ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В частности, по данным канала, в поле зрения правоохранительных органов попал бар у Чистопрудного бульвара.

Была облава, забирали людей, — рассказал один из очевидцев.

Сообщается, что у посетителей бара проверяли документы, одного человека задержали. Причиной стало оскорбление сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что силовики утром 30 декабря пришли с рейдом в красноярский ночной клуб Elton Bar, где проходило травести-шоу, и забрали в отделение всех мужчин, находившихся в заведении. Все девушки при этом остались в клубе.

До этого стало известно, что московский ночной клуб «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, перенес новогоднее мероприятие. Его решили провести 17 февраля по «не зависящим от клуба причинам».

Сообщалось, что «Мутабор» опечатали на месяц после визита сотрудников правоохранительных органов и Роспотребнадзора. О проверке полицейских в заведении стало известно 27 декабря. Общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность заведения.