Покусывал и дышал на ухо: мигрант домогался до москвича в больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском районе Тушино задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах соседа по палате. NEWS.ru рассказывает подробности неприличного инцидента в медучреждении.

Поговорили о здоровье

23 мая 19-летний студент оказался в больнице столичного района Тушино, передает MK.RU. В инфекционное отделение его госпитализировали с подозрением на пневмонию.

Соседом по палате оказался 25-летний уроженец Узбекистана. Он попал в стационар несколькими днями ранее. Изначально ничего не вызывало у студента подозрений. Мужчина пообщался с ним на отвлеченные темы и о здоровье. К 23:00 оба отправились спать.

Дышал в ухо и снимал на камеру

Уже в ночь на 24 мая примерно в 2:30 студент проснулся от дискомфорта в районе груди. Но, открыв глаза, он заприметил у больничный койки своего соседа.

Мигрант трогал молодого человека за половые органы и другие части тела. Он дышал студенту на ухо, покусывал и снимал происходящее на камеру смартфона. Так предполагает юноша, поскольку замечал свечение экрана телефона во время развратных действий соседа.

Поначалу студент замер от испуга и сделал вид что спит. Но, когда домогательства стали более настойчивыми, оттолкнул соседа. Тот вернулся к своей кровати.

Записка для медсестры

На утро студент не решился сам обратиться в полицию, но не мог находиться с неприятным соседом в одном помещении. Так он решил обратиться к медперсоналу. Юноша оставил медсестре записку, где рассказал о произошедшем минувшей ночью и попросил отселить его в другой бокс.

Медсестра поступила иначе. Она вызвала на место отряд полиции и мигрант был задержан. Против него возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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