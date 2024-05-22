Россияне приютили мигранта на ночь, и он изнасиловал их дочь В Подмосковье мигрант изнасиловал дочь своих знакомых

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Подмосковье повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь своих знакомых, сообщает Telegram-канал Baza. Родители пострадавшей дружили с работником общепита и часто отоваривались у него в пекарне. В день инцидента они пригласили мужчину в гости с предложением выпить.

Родители сами предложили подозреваемому остаться переночевать. Спальное место ему обустроили в комнате дочери. Ночью мужчина навалился на девушку и начал ее трогать, признаваясь в симпатии. Девушка первое время не могла сопротивляться под весом знакомого мужчины и только просила прекратить домогательства.

В итоге она все-таки дала отпор мужчине, оделась и выбежала к родителям. Мигранта задержали, но на допросе он утверждал, что их контакт был добровольным. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. В Узбекистане у обвиняемого жена и трое несовершеннолетних детей.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал иностранного гражданина, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетним сыном своей сожительницы. 12-летний ребенок рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию. Узнав об этом, мигрант сбежал, но был задержан в соседней области.