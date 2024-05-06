Москвичка обвинила массажиста в домогательствах

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В Москве 33-летняя клиентка спортивного клуба обратилась в полицию с заявлением о домогательствах со стороны массажиста, передает Telegram-канал SHOT. По ее словам, мужчина начал растирать ее между ног и грудей, что не было предусмотрено услугой.

Девушка утверждает, что потребовала прекратить эти действия, но мужчина проигнорировал просьбу и продолжил работать с интимными зонами клиентки. Тогда она прервала сеанс и покинула кабинет. После потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Выяснилось, что массажист работает в фитнес-клубе около полугода. Час классического массажа у него стоит 3100 рублей.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай 22-летнюю девушку будут судить за попытку уберечь от лишения свободы отчима, который изнасиловал ее. Девушка отказалась от данных изначально показаний, но следствие установило их подлинность. Теперь ее будут судить по уголовной статье о даче заведомо ложных показаний. Дело отчима расследовалось в 2022 году и завершилось для него лишением свободы.

Осенью стало известно, что житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему в поселок на каникулы. Девочка долгое время не рассказывала матери о произошедшем из-за чувства стыда.