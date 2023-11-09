Мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему на каникулы SHOT: житель Свердловской области надругался над 14-летней дочерью

Житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему в поселок на каникулы, сообщил Telegram-канал SHOT. Девочка долгое время не рассказывала маме о произошедшем из-за чувства стыда. По информации канала, ее отца уже дважды судили за наркотики и побои.

В публикации уточняется, что родители пострадавшей давно развелись. Девочка живет с матерью в Челябинской области и навещает отца на выходных. В один из таких визитов родитель пробрался к ней в комнату и совершил насильственные действия сексуального характера.

По информации канала, после этого ребенок находился в подавленном состоянии. Когда ситуация стала критической, девочка призналась маме и попросила о помощи. Ее отца задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уфе 22-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, с которой его брат играл в компьютерную игру. После произошедшего пострадавшая забеременела и написала заявление в полицию. По данным источник, позднее молодой человек еще раз изнасиловал подростка, при этом избив ее. Узнав об изнасиловании, мать обвиняемого потребовала от потерпевшей расписку об обоюдности вступления в интимную связь, однако та отказалась.