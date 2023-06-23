Поклонник с сайта знакомств обокрал москвичку во время первого свидания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 50-летнюю женщину ограбил поклонник из приложения для знакомств, сообщает Telegram-канал «112». Она решила пригласить возлюбленного к себе домой, где тот нашел наличные деньги и драгоценности, после чего сбежал.

Женщина познакомилась с мужчиной в Tinder. Поклонник говорил ей комплименты и быстро смог вызвать чувство доверия — влюбленная москвичка пригласила его к себе в квартиру уже на второй день переписки.

Придя в гости, мужчина вызвался приготовить ужин, но во время процесса сказал, что ему не хватает некоторых ингредиентов, за которыми отправил хозяйку квартиры в магазин. Женщина вышла на улицу примерно на полчаса, а когда вернулась, возлюбленного уже не было: москвичка позвонила ему и услышала, что новый знакомый вышел за цветами.

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Женщина прождала мужчину, но он так и не пришел, написав сообщение, что ему стало нехорошо, и он уехал. Расстроенная москвичка пошла в спальню, где обнаружила, что в шкатулке отсутствуют ювелирные украшения на общую сумму в 150 тысяч рублей. После этого она сразу же обратилась в полицию.

Через несколько дней из Китая вернулась дочь женщины, которой тоже пришлось обращаться в полицию, поскольку мамин поклонник прихватил и ее накопления — $2000 и более 50 тысяч рублей.

Ранее уроженка Башкортостана на три дня пропала в Москве после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в дейтинговом приложении Tinder. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому.