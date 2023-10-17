Погрузчик насмерть раздавил рабочего в Москве

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В столичном районе Солнцево погрузчик упал на рабочего, производившего ремонтные работы, сообщает прокуратура Москвы в Telegram. В результате несчастного случая мужчина скончался на месте. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.

На улице Новоорловская погрузчик упал на рабочего, производившего его ремонт. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте. Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково рабочему из Белоруссии отрезало член циркулярной пилой при проведении строительных работ. Мужчина упал на пилу, сорвавшись со стропил строящегося дома. Его госпитализировали.

До этого сотрудник одного из предприятий Копейска погиб на производстве в процессе починки дробилки. По данным Следственного комитета, мужчина умер после того, как его коллега запустил производственную линию, не убедившись в том, что на ней никого нет. Ему грозит лишение свободы по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).