Подмосковные диверсанты попались на попытке поджога релейного шкафа «112»: полиция задержала трех жителей Подмосковья, пытавшихся поджечь релейный шкаф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковная полиция задержала трех местных жителей, которые собирались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал «112». За результативную работу задержанным пообещали денежное вознаграждение.

По информации канала, полицейские арестовали трех людей в возрасте 15, 16 и 21 года. Задержание произошло в поселке Селятино, когда сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительных молодых людей. При виде автомобиля с мигалками все трое бросились бежать, однако были пойманы.

Самый старший из них пытался удалить переписку с куратором, который предлагал денег за поджог релейного шкафа. Часть сообщений он удалил, однако некоторые остались в смартфоне и попали в руки полицейским. Канал утверждает, что в переписке обсуждались координаты места, где должно было произойти преступление. Все трое проходят в статусе подозреваемых по статье об умышленном уничтожении имущества, однако, как утверждает «112», дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.