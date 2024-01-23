Мошенники обманули московскую пенсионерку на 15 млн рублей В Москве 75-летняя женщина лишилась более 15 млн рублей из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 75-летняя местная жительница лишилась из-за мошенников всех сбережений и квартиры, сообщили в прокуратуре столицы. Общий ущерб от действий аферистов превысил 15 млн рублей.

По данным правоохранителей, потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Для убедительности он назвал свой личный номер, а также номер служебного удостоверения. Он сообщил, что на женщину оформлен кредит, а когда она ответила, что не брала денежный заем, злоумышленник заявил, что ситуация требует немедленного разбирательства, так как она рискует потерять деньги и имущество. Аферист пояснил, что с ней скоро свяжется сотрудник банка.

Через некоторое время потерпевшей позвонил сотрудник банка, который попросил перевести все деньги на «безопасный счет». Он объяснил, что это позволит сохранить средства. Далее женщине сообщили, что ее квартира тоже находится в опасности, так как ее выставили на продажу в интернете. Мошенники убедили москвичку продать жилплощадь проверенным людям.

Пенсионерка собрала все необходимые документы и под контролем аферистов заключила договор купли-продажи квартиры. Деньги от сделки в размере более 10 млн рублей она перевела мошенникам.

Ранее аналогичный случай произошел с другой пенсионеркой в Москве. Мошенники вынудили ее продать квартиру, набрать кредитов, заложить в ломбард драгоценности и даже зубные коронки. Аферисты заверили потерпевшую, что ее жилплощадь пытаются продать «черные риелторы», поэтому их необходимо опередить и перевести деньги на безопасные счета.