Мошенники оставили пожилую москвичку без квартиры и зубных коронок Пенсионерка из Москвы лишилась более 11 млн рублей из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники вынудили пожилую жительницу Москвы продать квартиру, набрать кредитов, заложить в ломбард драгоценности и даже зубные коронки, сообщила столичная прокуратура. В общей сложности ущерб составил 11 млн рублей. По данным ведомства, аферисты убеждали женщину, что ее квартиру пытаются продать «черные риелторы», поэтому их необходимо опередить и перевести деньги на безопасные счета.

Женщина, продав квартиру, по указанию аферистов перевела полученные от сделки деньги, а также ранее снятые сбережения якобы на безопасные счета. <…> Но на этом злоумышленники не остановились и обманом уговорили женщину взять кредит и обезопасить свои драгоценности. По указанию мошенников она заложила их в ломбард за 300 тыс. рублей, в том числе золотые цепочки, кольца и серьги с бриллиантами, зубные коронки, после чего оформила кредитный договор, — говорится в сообщении.

После этого женщине вновь позвонил мошенник. Он и объяснил пенсионерке, что женщину обманули. Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступных действий.

Ранее сообщалось, что в Чувашии мошенники обманули сотрудницу кредитной организации. Перед тем как выполнить просьбу аферистов, потерпевшая обратилась в полицию, но не послушала правоохранителей.