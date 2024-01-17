Оскорблявшего славянских девушек блогера могут арестовать Мосгорсуд отменил отказ арестовать блогера Джумабоя по экстремистской статье

Фото: t.me/moscowproc

Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда об отказе в аресте блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода (Джумобоя), сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы за оскорбления в адрес девушек славянской внешности.

17 января Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда Москвы от 9 января 2024 года, которым Раджабзода С. Д. освобожден из-под стражи. Материал направлен в Симоновский районный суд Москвы на новое рассмотрение, — говорится в сообщении.

Блогера задержали 7 января. По версии следствия, гость из Таджикистана публиковал в интернете постановочные видеоролики, в которых высмеивал девушек славянского типа. Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту публикации ролика с оскорблениями. Специалисты СК также проверяют другие видео задержанного. Кроме того, правовую оценку дадут и действиям иных лиц, принимавших участие в съемках. 10 января стало известно, что Симоновский суд Москвы не стал отправлять под арест Джумабоя по делу о возбуждении ненависти либо вражды.