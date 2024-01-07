На блогера завели дело в Москве из-за оскорбительных роликов о женщинах

Фото: t.me/skmoscowgsu

В Москве в отношении блогера из Таджикистана возбудили уголовное дело из-за оскорбительных роликов о женщинах, сообщила пресс-служба столичного СК. Подозреваемого задержали, мужчине вменяют статью о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

По данным следствия, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан на почве неприязненных отношений к группе лиц русской национальности снял и впоследствии разместил в сети Интернет видеоролик, содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности, — сообщили в СК.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту публикации ролика с оскорблениями. В СК сообщили, что на своих видео приезжий выставлял в неприглядном свете жительниц Москвы, сопровождая записи непристойными комментариями.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Специалисты также проверяют другие видео задержанного. Кроме того, правовую оценку дадут и действиям иных лиц, принимавших участие в съемках.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что полиция Москвы передала в Главное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела в отношении блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера Vacio. По информации канала, их могут привлечь к ответственности по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки, которая в конце декабря состоялась в московском клубе «Мутабор».