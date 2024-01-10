Оскорблявшего славянских девушек блогера освободили Суд не стал арестовывать блогера Джумабоя за оскорбления женщин славянского типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы не стал отправлять под арест блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя по делу о возбуждении ненависти либо вражды, передает РИА Новости. Блогер был задержан после публикации видеороликов с оскорблениями девушек славянской внешности.

Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда, — сказал собеседник агентства.

Блогера задержали 7 января. По версии следствия, гость из Таджикистана публиковал в интернете постановочные видеоролики, в которых высмеивал девушек славянского типа. Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту публикации ролика с оскорблениями.

Ранее в Челябинской области правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в нападении на участников специальной военной операции и их жен в новогоднюю ночь. По данным СМИ, агрессорами оказались мигранты. Как уточняет СК, инцидент произошел в ночь на 1 января: толпа выпивших иностранцев напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Отмечается, что мигранты также оскорбили жен военнослужащих.