Бастрыкин встал на защиту русских девушек Бастрыкин поручил проверить видео выходца из Таджикистана о русских девушках

Фото: kremlin

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и предоставить доклад по факту распространения в Сети оскорбительных видео про русских девушек, сообщила пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, ролики опубликовал выходец из Таджикистана.

В социальных медиа распространена информация о публикациях выходцем из Республики Таджикистан постановочных видеосъемок, в которых высмеиваются русские девушки. Приезжий выставляет жительниц Москвы в неприглядном свете, сопровождая записи непристойными комментариями, — уточнили в СК.

Ранее Бастрыкин поручил проверить обстоятельства массовой драки мигрантов в подмосковной Балашихе. По данным СК, соответствующее видео ранее распространилось в Сети. Следственные органы ГСУ СК России уже приступили к выполнению поручения.

До этого в Челябинской области правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в нападении на участников специальной военной операции и их жен в новогоднюю ночь. По данным СМИ, агрессорами оказались мигранты.

Как уточняет СК, инцидент произошел в ночь на 1 января: толпа выпивших иностранцев напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Отмечается, что мигранты также оскорбили жен военнослужащих. Ход расследования этого дела взял на контроль Александр Бастрыкин.