Опубликованы кадры из квартиры подозреваемого в уличном расстреле Прокуратура Москвы показала фото из квартиры возможного убийцы Балишанского

Фото: t.me/moscowproc*

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии, сделанные в квартире по месту регистрации подозреваемого в убийстве скейтбордиста Константина Балишанского. Сегодня днем мужчина застрелил его из автомата прямо на улице. На фото видно обстановку в доме, а также предметы одежды, которые могли принадлежать вероятному убийце.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что окно занавешено какой-то грязной тканью, также на подоконнике, рядом с диваном, видно термос, бутылку и кувшин. На фото попала кухня, при этом других вещей, кроме отвертки и кастрюли, не видно.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что убийцу Константина Балишанского зовут Андрей Демин. Он напал на мужчину у его дома на западе столицы и позже добил его у дороги. Сам Демин оказал сопротивление при задержании и был ранен в голову.

По данным канала, Демину 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Сообщалось, что мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт. Известно, что жертва и стрелявший были знакомы. Мотивом преступления могла стать ревность, полагают в прокуратуре. У Демина уже были проблемы с законом, в 2018 году его задерживали за незаконный оборот наркотиков.