Опубликовано видео со слетевшей с моста иномаркой В Москве иномарка вылетела с моста и приземлилась крышей на асфальт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве иномарка упала с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, водителю даже не потребовалась госпитализация, хотя, судя по кадрам с места ДТП, автомобиль упал крышей на асфальт. Врачи оказали водителю помощь на месте.

Как уточняется, сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Readovka пишет, что пассажирский автомобиль проезжал через мост и каким-то образом выскочил с дорожного полотна, улетев вниз. Сделав переворот, машина упала на крышу.

Ранее пятеро человек пострадали в ДТП на 71-м километре Тюменского тракта Свердловской области. Авария произошла днем 27 января. Госавтоинспекция готовит материалы для административного разбирательства. По предварительным данным, водитель Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречной Lada Largus, которую от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы.