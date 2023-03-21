Охранник супермаркета разбил подростку нос из-за пиццы и попал на видео

16-летний подросток пострадал от рук охранника супермаркета в московском Зеленограде, пишет MK.RU. Школьник пробил в магазине пиццу стоимостью в 59 рублей за 25 рублей и попытался скрыться, когда за ним ринулся сотрудник магазина.

Мужчина догнал тинейджера за углом магазина и начал наносить удары по лицу руками и пинать ногами. Подбежавший к школьнику друг потребовал от мужчины не бить товарища, но в ответ тоже получил несколько ударов. Охранник отнял у подростка выпечку, но чуть позже, заметив, что она надкушена, вернул школьнику и потребовал более не появляться в магазине.

Спустя 15 минут школьники вернулись в магазин и потребовали извиниться перед ними. У одного из подростков из носа текла кровь. Мужчина отказался, после чего пострадавший подросток вернулся в супермаркет с матерью. Охранник утверждал, что дети не впервые пытались нечестным образом сэкономить на продуктах.

Против мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения магазина.

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