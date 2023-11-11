Очередь за билетами на «Щелкунчика» перед Большим выросла до 500 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 500 человек выстроились у касс Большого театра в ожидании балетов «Щелкунчик», передает ТАСС. На данный момент сформировались три очереди длиной несколько десяткой метров.

По словам представителя силовых структур, обеспечена полная безопасность граждан. На месте несут службу необходимое количество сотрудников полиции и сил Росгвардии.

Пока обходится без серьезных происшествий, обстановка остается под контролем, заявил представитель силового ведомства. По его словам, люди ведут себя организованно и спокойно. Информация о давке не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большой театр. По информации источников, им пришлось вызвать скорую.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на балет «Щелкунчик». Парламентарий написала, что комитет задал вопросы, интересующие россиян, в том числе почему у граждан возникли проблемы с приобретением билетов на сайте.