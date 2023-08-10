Обломок сбитого у Москвы дрона ВСУ попал в машину во время движения Mash: обломок сбитого украинского БПЛА пробил автомобиль семейной пары из Москвы

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что обломок сбитого утром 10 августа украинского беспилотника пробил автомобиль семейной пары из Москвы. Уточняется, что никто из супругов не пострадал.

Канал отмечает со ссылкой на женщину, что пара ехала по Минскому шоссе и в 4:30 за несколько километров до ЦКАД услышала взрыв. После этого обломок дрона пробил заднее стекло машины и попал в салон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны в четверг утром, 10 августа, сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. О подобной атаке на город Сергей Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО — один в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.

1 августа в Минобороны РФ сообщили о том, что три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ. 30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда повреждения получили фасады на двух офисных башнях, пострадал офис Минэкономразвития.