«Ножкой эть»: панда Катюша похвасталась растяжкой Появилось видео, на котором панда Катюша демонстрирует свою растяжку

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша нашла необычную позу для поедания лакомства. На видео она жевала веточку бамбука и при этом демонстрировала завидную растяжку. Ролик опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах Катюша лежит на бревнах животом вверх и при этом тянет заднюю лапу к морде. Комментаторы сравнили малышку-панду с гимнасткой и назвали милахой.

Ножкой эть — написала одна из комментаторов.

Ранее стало известно, что панда Катюша перешла на взрослый рацион питания. Светлана Акулова опубликовала видео, как маленькая медведица поедает веточку бамбука.

До этого Акулова показала видео, на котором панда Катюша пытается сгрызть огромный кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается. Перед этим директор опубликовала кадры, на которых Катюша грызет морковку. На видео Катюша с растерянным взглядом крутит овощ во рту.

23 апреля панде Катюше из Московского зоопарка подарили новую игрушку — бамбуковую лестницу. На опубликованных кадрах малышка пытается подлезть к конструкции с разных сторон. С первого раза покорить лестницу не удается, однако Катюша не оставляет попыток приручить новый предмет в вольере.