Панда Катюша «соскочила» с морковки на взрослую еду и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша перешла на взрослый рацион питания, сообщила в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она опубликовала видео, как маленькая медведица поедает веточку бамбука.

Взрослый рацион, — подписала пост руководитель зоосада.

До этого Акулова показала видео, на котором панда Катюша пытается сгрызть огромный кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается. До этого директор опубликовала кадры, на которых Катюша грызет морковку. На видео Катюша с растерянным взглядом крутит овощ во рту.

Также директор зоопарка показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам Акуловой, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Она объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.