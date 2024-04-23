Увлеченная новой игрушкой панда Катюша попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили новую игрушку — бамбуковую лестницу, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На опубликованных кадрах малышка пытается подлезть к конструкции с разных сторон. С первого раза покорить лестницу не удается, однако Катюша не оставляет попыток приручить новый предмет в вольере.

Подписчики прислали видео с новой Катюшиной игрушкой. Как думаете, через сколько она ее освоит? — написала Акулова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что шоколад, изюм, орехи, сосиски и чеснок являются вредной пищей для панды Катюши. По словам специалиста, ее состояние также может ухудшиться из-за острой, копченой, соленой и перченой еды.

До этого на видео попало, как панда Катюша лениво растянулась на бревнах в вольере на дневной сон, прикрыв лапами глаза. Акулова заметила, что маленькая медведица похожа на принцессу, которая никуда не торопится. Подписчики предположили, что Катюша медитирует или уже и вовсе постигла дзен. Некоторые комментаторы удивились, как маленькой панде удается барахтаться на бревнах, переваливаться с одного бока на другой и не падать.