Панда Катюша показала, как ведут себя настоящие принцессы Панда Катюша лениво разлеглась на бревнах и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка лениво растянулась на бревнах в вольере на дневной сон, прикрыв лапами глаза, и попала на видео генерального директора столичного зверинца Светланы Акуловой. Она заметила, что маленькая медведица похожа на принцессу, которая никуда не торопится.

Не всегда надо спешить. Иногда Катюша напоминает принцессу, которая никуда не торопится, — подписала ролик в своем Telegram-канале Акулова.

Подписчики предположили, что Катюша медитирует или уже и вовсе постигла дзен. Некоторые комментаторы удивились, как маленькой панде удается барахтаться на бревнах, переваливаться с одного бока на другой и не падать.

Ранее Акулова рассказала, что киперам Московского зоопарка удалось снять с Катюши замеры, несмотря на игривость. Выяснилось, что вес панды составил 22 килограмма, а длина от макушки до хвоста — 109 сантиметров. Гендиректор зверинца назвала бамбукового медвежонка метром счастья.

Катюша уже стала достаточно взрослой и может за себя постоять. Недавно во время игры она расцарапала живот сотруднику зоопарка. По словам Акуловой, сейчас животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.