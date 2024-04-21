Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида Жительница Краснодара оставила на улице ребенка-инвалида после ссоры с его отцом

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Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла, сообщает «Газета.Ru». По словам ее подруги, женщина сделала это после ссоры с бывшим супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец девочки отказался помогать экс-жене с оплатой лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице.

Он ее высмеивал, оскорблял, вывел на сильные эмоции, его новая пассия тоже подстрекала. После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет». Коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону. Она не думала, что он развернется и уйдет без дочери, — сказала она.

После произошедшего женщина переживала за дочь и начала ее искать. Девочку удалось обнаружить в одной из больниц, однако теперь ее не отдают матери. Жительница Краснодара не хочет писать заявление в полицию на бывшего мужа, поскольку, по ее словам, у него много связей.

Ранее в городе Лабинске у семейной пары отняли детей в возрасте 11 и 15 лет. По данным региональной прокуратуры, родители периодически морили их голодом, избивали и закрывали раздетыми в холодном подвале. Старший ребенок периодически сбегал из дома и высказывал суицидальные мысли.