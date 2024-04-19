В Лабинске родители воспитывали детей голодом, холодом и железным прутом На Кубани под суд пойдут пытавшие детей голодом и побоями родители

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В городе Лабинске у семейной пары отняли детей в возрасте 11 и 15 лет. Родители периодически морили их голодом, избивали и закрывали раздетыми в холодном подвале, сообщает региональная прокуратура. Старший ребенок при этом высказывал суицидальные мысли и периодически сбегал из дома.

32-летняя мать и 41-летний отец детей 11 и 15 лет (одному из них он приходится отчимом) с марта 2023 года по март 2024 года систематически причиняли вред психическому и физическому здоровью детей путем нанесения им побоев кулаками, металлическими прутьями и шлангами. <...> Оскорбляли и унижали их человеческое достоинство, лишали доступа к еде, закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале, — сообщили в прокуратуре.

Отец семейства сейчас заключен под стражу. Против родителей завели уголовное дело по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Двоих подростков изъяли из семьи. Также пара воспитывает двухлетнюю дочь, которая остается с матерью.

Ранее жительница Набережных Челнов избила своего ребенка на детской площадке. Произошедшее попало на камеру домофона, установленного на двери подъезда. На кадрах видно, что жительница одной из многоэтажек подходит к подъезду в вечернее время. В одной руке гражданка держала бутылку, похожую на пивную, и силой тащила за собой ребенка за капюшон. Сначала женщина швырнула мальчика на землю, а когда он поднялся, прижала его к двери и начала избивать, попутно оскорбляя его нецензурными словами.