Стало известно, как панды Диндин и Катюша переживают накрывший Москву шторм Московский зоопарк: Диндин и Катюша переживают шторм во внутреннем вольере

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Панды Диндин и Катюша

Панды Диндин и Катюша переживают накрывший российскую столицу шторм во внутреннем вольере, вдали от непогоды, рассказали NEWS.ru в Московском зоопарке. В учреждении подчеркнули, что панда Жуи 19 апреля долго гулял в уличном вольере, «но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал».

Жуи достаточно долго гулял сегодня в уличном вольере, но потом присмотрел грот в стене — и там отдыхал. Диндин и Катюша в целом сейчас живут исключительно во внутреннем вольере, вдали от непогоды, — добавили в организации.

В зоопарке также заявили, что манул Тимофей решил не выходить из укрытия, хотя у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих, и внезапное ветренное похолодание ему не страшно. В зоопарке добавили, что в такую погоду с удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение. Сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, а в основном занимает верхнюю полочку в вольере и внимательно наблюдает за процессом.