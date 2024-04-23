Ветеринар объяснил, чем нельзя кормить панду Катюшу Ветеринар Шеляков: панду Катюшу нельзя кормить шоколадом, изюмом и орехами

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Шоколад, изюм, орехи, сосиски и чеснок являются вредной пищей для панды Катюши, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По словам специалиста, ее состояние также может ухудшиться из-за острой, копченой, соленой и перченой еды.

Панда ест практически все, в том числе и сладости. Хотя шоколад и конфеты плохо на них влияют. Так же, как изюм, орехи, лук, чеснок, все острое, копченое, соленое, перченое. Это тоже вредно. Грубо говоря, наша еда со стола — сосиски, шоколадки — она, может быть, и съест, но это не лучшим образом отразится на ее здоровье. Все-таки она хоть медведь, но травоядненький, — сказал Шеляков.

Ранее панда Катюша не поддавалась киперам Московского зоопарка во время очередных замеров — она постоянно вертелась и прыгала. Однако сотрудникам зверинца все же улыбнулась удача, и они узнали точные вес и длину бамбукового медвежонка: 22 килограмма и 109 сантиметров от макушки до хвоста. Подписчики также заметили, как выросла Катюша. Они написали, что из комочка она превратилась в «попрыгунью и вертелку».

Катюша уже стала достаточно взрослой и может за себя постоять. Недавно во время игры она расцарапала живот сотруднику зоопарка.