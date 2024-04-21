«Метр счастья»: игривую панду Катюшу с трудом измерили Длина панды Катюши из Московского зоопарка с хвостом перевалила за метр

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Панда Катюша не поддавалась киперам Московского зоопарка во время очередных замеров — она постоянно вертелась и прыгала, рассказала в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Однако сотрудникам зверинца все же улыбнулась удача, и они узнали точные вес и длину бамбукового медвежонка: 22 килограмма и 109 сантиметров от макушки до хвоста.

Катюша уже достаточно боевая дама — измерять не дает, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным: Масса — 22 кг, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83. Метр счастья, — написала Акулова.

Подписчики также заметили, как выросла Катюша. Они написали, что из комочка она превратилась в «попрыгунью и вертелку».

Ранее гендиректор Московского зоопарка рассказала, что в вольере рыжего яка Гаврюши заменили грунт, и ему уже удалось оценить качество. Она опубликовала видео с животным, скачущим по своим владениям. Акулова заметила, что обновленная площадка пришлась Гаврюше по душе.

В экопарке Московской области недавно случился рэйв. Настоящее шоу с танцевальной программой устроил верблюд, а его зрителями стали ламы, альпаки и коза. Животных прыжки верблюда и взмахи гривой по загону шокировали, они предпочли остаться в стороне от него.