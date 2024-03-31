Появилось видео, как панда Катюша не может справиться с большой морковкой

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается.

Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться, — написала директор зоосада.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша грызет морковку. На кадрах видно, как малышка с растерянным взглядом крутит овощ во рту.

До этого Катюша продемонстрировала поклонникам навыки лазанья. Панда взобралась высоко по прутьям вольера, а после элегантно спустилась. Ролик опубликовала на своей странице в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она отметила, что подписчики давно просили показать им, как панда-экстремалка спускается с такой высоты. На кадрах видно, как Катюша осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.