«Нас держат в неволе»: москвичка в посылке с шампунем получила записку МВД устанавливает, откуда москвичка вместе с посылкой получила записку с сигналом SOS

Фото: НАК

Пенсионерка в Москве обратилась в полицию с сообщением о том, что в посылке с шампунями она обнаружила записку с просьбой о помощи, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Автор записки утверждает, что находится в неволе. Полиция устанавливает весь маршрут посылки.

Нас тут держат в неволе, помогите, мы где-то в Подольске, SOS, — говорится в записке.

Анонимный автор письма уточнил, что с другими людьми работает на логистическую компанию «Байкал». Эта фирма предоставляет услуги аутсорсинга персонала. Посылка отправлялась курьерской службой с улицы Магистральной в подмосковном Подольске.

Ранее директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова заявила, что инициатива членов Общественной палаты и Совета по попечительству в соцсфере об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику трудового рабства. Авторы идеи предлагают в случае обнаружения бездомного вызывать на место полицию и медиков, и если за ним нет правонарушений, его должны отправить в «социально-трудовой дом». Она убеждена, что подобная инициатива нарушает права человека и поможет лишь принудительно убрать бездомных людей с улицы, но не борется с бездомностью как социальной проблемой.