Напавший на певицу в московском метро мужчина оправдался за свой поступок Baza: выгнавший певицу Ермак из метро Москвы мужчина принял ее за парня

Фото: vk.com/ermak_nastya_music

Настя Ермак

Житель Москвы, выгнавший певицу Настю Ермак из столичного метро, утверждает, что принял ее за парня, сообщает Telegram-канал Baza. У девушки была короткая стрижка. По словам москвича, артистка целовалась в вагоне, и это ему не понравилось.

Я не понимаю, кто там был, мальчик или девочка. Я повернул голову — два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка, — заявил мужчина.

Москвич добавил, что у одного из целующихся была очень короткая юбка, из-под которой были видны половые органы. Он отметил, что сперва попросил пару выйти из вагона. Он подчеркнул, что выступает против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее певица в социальных сетях рассказала о нападении на нее в московском метро. По словам Ермак, причиной конфликта стала ее внешность. Артистка утверждает, что мужчина снимал ее на камеру и спрашивал, русская ли она, после чего он начал пинать ее и спутника в спину, называя их «позором русского народа».

Позднее СМИ сообщали, что напавший на Ермак мужчина оказался бывшим полицейским. Мужчина окончил институт МВД и работал в органах, после чего уволился и числился безработным.