На жилом доме в Москве появился мурал в честь Захарченко В Москве появился мурал в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

На жилом доме в Москве появился мурал в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Кадры с места публикует военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. Александра Захарченко убили пять лет назад в центре Донецка взрывом у местного кафе «Сепар». В ДНР произошедшее назвали терактом. Ответственность за него возложили на украинские спецслужбы.

Уличные художники отдали дань чести первому главе ДНР Александру Захарченко. Помним! — написал он.

Ранее Пегов объяснил актуальность личности Захарченко в современной России. По его словам, политик был одним из тех героев Донбасса, которые решили сами творить свою судьбу, став на путь борьбы за идеалы русских людей. Он отмечает, что сейчас в России появляется все больше героев, однако личность Захарченко способна вдохновлять на великие свершения.

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела. Обвиняемыми, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят еще три человека. Это Артем Ена по статье о содействии террористической деятельности, Василий Чурилов — участие в террористическом сообществе и Александр Тимошенко — подготовка к шпионажу и шпионаж.