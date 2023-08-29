Четыре человека проходят обвиняемыми по делу об убийстве Захарченко

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Еще три человека, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по делу об убийстве первого лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Захарченко погиб в 2018 году при взрыве в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

По делу, помимо Погорелова, проходят Артем Ена, который обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов, обвиняемый в содействии террористической деятельности и по ч. 2. ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), — сказал собеседник агентства.

Также фигурантом выступает Александр Тимошенко. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 30 (подготовка к шпионажу) и двум эпизодам ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Ранее стало известно, что Александру Погорелову, ключевому обвиняемому в уголовном расследовании по делу о смерти первого лидера ДНР Александра Захарченко, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяют шпионаж и теракт.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжелые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом, а президент России Владимир Путин заявил, что убийство было совершено сотрудником спецслужб Украины.