На западе Москвы в квартире жилого дома произошел пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском районе Кунцево на западе города в одной из квартир жилого дома произошел пожар, сообщили в разговоре с NEWS.ru представители столичного управления МЧС. Отмечается, что огонь распространился на 15 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Пожар произошел по адресу: улица Боженко, дом 12, корпус 1. Там случилось возгорание в одной из квартир четырехэтажного дома на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель граждан. Площадь возгорания дошла до отметки в 15 квадратных метров. Никто не пострадал, — рассказали в МЧС.

Как стало известно ранее, в Москве на Ярославском шоссе произошел пожар около торгового центра «Европолис». Как сообщал Telegram-канал «Говорит Москва», на парковке магазина Metro загорелись автомобили. Момент пожара попал на видео. Пожар вскоре был ликвидирован. В столичном главке МЧС уточнили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра, пострадавших нет.

17 ноября на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. На место происшествия направлено 20 пожарных расчетов. Отмечалось, что загорелись два контейнера с товаром.