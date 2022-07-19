Человек пострадал при перестрелке на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Инцидент на бытовой почве произошел возле дома на Перовском шоссе, госпитализирован 51-летний мужчина, раненный, предположительно, из травматического оружия.

Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

Ранее 31-летний житель подмосковной Электростали расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Сообщается, что компания вела себя шумно на детской площадке, такое поведение возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Пострадавших нет, в правоохранительных органах проводят проверку инцидента.