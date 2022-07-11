В Подмосковье мужчина расстрелял из травмата мешавших ему спать людей В Электростали мужчина расстрелял из травматического пистолета компанию, которая мешала ему спать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Электростали 31-летний житель многоэтажного дома расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать, пишет РЕН ТВ.

Компания вела себя шумно на детской площадке, такое поведение возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Никто не пострадал.

В правоохранительных органах проводят проверку инцидента, там уточнят подробности произошедшего и примут решение о возбуждении дела.

Ранее в поселке Кавалеровский Приморского края 16-летний подросток без прав устроил погоню со стрельбой и спровоцировал ДТП. В результате инцидента никто не пострадал.