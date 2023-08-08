Мужчина упал в люк и умер на смотровой площадке на Воробьевых горах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб во врем падения в люк на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве, сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник. По его словам, врачи достали его из колодца уже мертвым. Причины падения мужчины в люк пока не называются.

По данным «360», мужчина провалился в колодец на глубину 20 м, его достали уже мертвым. При этом источник MK.RU утверждает, что москвич упал на глубину 10 м. По его словам, первое время он подавал признаки жизни, однако вскоре перестал откликаться на крики сверху.

Ранее в прокуратуре Смоленской области начали проверку по факту падения ребенка в открытый люк канализации. До этого жительница Смоленска в соцсетях сообщила, что ее ребенок упал в открытый люк и «чудом вылез», вернувшись домой «мокрым по шею».

Кроме этого, сообщалось, что в Башкирии полуторагодовалый мальчик провалился в канализационный колодец. Ребенок упал в него, наступив на незакрепленный люк. Операция по спасению продолжалась почти два часа.

Аналогичный случай произошел в Челябинской области. Там в канализационный люк во время прогулки провалился двухлетний ребенок. Все произошло на глазах матери. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в открытый люк и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с колодца, пока не выяснили.