Мужчина с пистолетом попытался ворваться в главное здание Минобороны РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства обороны РФ

Telegram-канал SHOT передает, что на территорию главного здания Министерства обороны в Москве попытался прорваться мужчина с пистолетом. По данным журналистов, у него ничего не получилось. Канал отмечает, что мужчину задержали, на него составили протокол за хулиганство.

Как отмечает SHOT, попытавшегося пройти с пистолетом в здание ведомства зовут Дмитрий, ему 40 лет. Возле дома на Фрунзенской набережной он некоторое время что-то очень громко кричал. Потом Дмитрий попробовал попасть внутрь.

У мужчины, подчеркивает канал, ничего не получилось. У него забрали пистолет, его самого отвезли в отдел полиции. Пока силовики только составили протокол.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Костюшко пенсионер вышел с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Наряду патрульно-постовой службы удалось задержать 74-летнего мужчину, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

При задержании наряд патрульно-постовой службы изъял у 74-летнего пенсионера пистолет для страйкбола Stalker SA230. В МВД уточнили, что по данному факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.