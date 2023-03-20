Мужчина головой разбил лицо 15-летнему подростку в московском метро

Фото: АГН «Москва»

Пассажир московского метро головой разбил лицо 15-летнему подростку в вагоне поезда между станциями «Беговая» и «Полежаевская», сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что конфликт произошел по малозначительному поводу. Несовершеннолетнему между тем потребовалась медицинская помощь.

В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Беговая» до станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, один из пассажиров, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес 15-летнему подростку удар головой в область лица, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве безбилетник напал на сотрудника метро, когда тот попытался остановить нарушителя. Завязалась потасовка, в ходе которой нарушитель спустил контролера с лестницы и сбежал.

Также в столице арестовали 61-летнего жителя Москвы, который толкнул незнакомого подростка под поезд на станции метро «Киевская». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сам мужчина не смог объяснить, почему толкнул подростка, известно, что в тот день он выписался из психиатрической больницы.