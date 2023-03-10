Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили за решетку Толкнувшего подростка под поезд столичного метро мужчину арестовали на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

61-летнего жителя Москвы Владимира Кизика арестовали на два месяца после того, как он толкнул подростка под поезд метро, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 9 мая. Расследование инцидента продолжается.

Cуд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Инцидент произошел на станции метро «Киевская». Мужчина толкнул ребенка под приближающийся поезд, но мальчик остался жив. Какого-либо конфликта перед происшествием не происходило, уверяют очевидцы.

Обвиняемый 61-летний мужчина дал признательные показания. Он не смог объяснить, почему так поступил, и сказал, что сам не понимает зачем. В тот день он выписался из психиатрической больницы.

Главный врач больницы имени Алексеева, где лечили подозреваемого, Георгий Костюк заявил, что начата внутренняя проверка по всем этапам терапии. 10 марта сотрудники УСКР по Москве изъяли всю медицинскую документацию на виновника ЧП.