Буйный пассажир напал на сотрудника метро в Москве СК возбудил уголовное дело после нападения пассажира на сотрудника метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти из-за потасовки в метро, говорится в Telegram-канале столичного ведомства. По данным следствия, пассажир, не купивший билет, напал на представителя ГКУ «Организатор перевозок».

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится в сообщении.

По версии СК, безбилетник напал на сотрудника метро, когда тот попытался остановить нарушителя. Завязалась потасовка, в ходе которой нарушитель спустил контролера с лестницы и сбежал. В настоящее время он задержан, решается вопрос о выборе ему меры пресечения.

Ранее 61-летнего жителя Москвы арестовали на два месяца после того, как он толкнул незнакомого подростка под поезд на станции метро «Киевская». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сам мужчина не смог объяснить, почему толкнул подростка, известно, что в тот день он выписался из психиатрической больницы.