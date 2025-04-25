«Белые мухи» и холод до –5? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

На следующей неделе в Москву и Московскую область придет потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о прогнозе погоды с 28 апреля по 4 мая в российской столице, ждать ли лютых морозов и «белых снежных мух»?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Михаила Леуса, в ночь на 28 апреля в столичном регионе возможны заморозки, в небе могут закружить «белые мухи» мокрого снега.

«Заморозки не исключены и в ночь на понедельник. Ну а днем в первый день недели погода начнет постепенно исправляться — вероятность осадков будет небольшой, а температура уверенно превысит отметку в +10 градусов. До +12–14 градусов, но с небольшими дождями ожидается во вторник, около +15 градусов, что соответствует норме последних дней апреля, ожидается в среду», — отметил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, с 28 по 30 апреля в Москве ожидается похолодание после аномально теплого апреля. Дневные температуры опустятся до +12–14 градусов, ночью — до +2–4 градусов. Вероятны кратковременные дожди (до 1,2–2,2 мм в сутки) и порывистый ветер северо-западного направления до 7 м/с. Атмосферное давление составит 745–752 мм ртутного столба.

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В начале мая погода в российской столице стабилизируется. 1 мая ожидается до +16–18 градусов днем, ночью — до +6–8 градусов. 2 мая воздух в дневное время прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +3 градусов, возможен слабый дождь.

В выходные дни, 3 и 4 мая, ночью прогнозируется ясная погода. Столбики термометров будут показывать +2–4 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +13–15 градусов.

За неделю выпадет 8–10 мм дождя, что соответствует 22% месячной нормы. Водителям стоит быть осторожными 28 и 29 апреля из-за мокрой дороги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, лютого мороза на следующей неделе в Москве до –5 не прогнозируется, но возможно выпадение «белых мух» в виде мокрого снега.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

С 28 по 30 апреля Северная столица встретит жителей и гостей города прохладной и дождливой погодой. Дневные температуры составят +8–10 градусов, ночью — около +3 градусов. Вероятны мокрый снег и дожди (до 2–3 мм в сутки), ветер северо-западного направления усилится до 6 м/с.

В первые дни мая ожидается постепенное потепление. 1 мая воздух прогреется до +10–12 градусов днем, ночью — до +3–5 градусов. 2 мая столбики термометров поднимутся до +12 градусов днем. Ночью ожидается до +6 градусов.

В выходные дни, 3 и 4 мая, воздух будет прогреваться днем до +9–11 градусов. Возможны кратковременные осадки. Ночью температура будет падать до +2–3 градусов.

Влажность — до 85% из-за близости Финского залива, что усилит ощущение холода. Колебания атмосферного давления — в диапазоне 753–764 мм ртутного столба, что может влиять на метеозависимых людей.

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