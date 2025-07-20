Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 00:18

Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие сутки

МЧС: в Москве 20 июля ожидаются град, порывистый ветер и ливни

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Москвичей и жителей Подмосковья ждет непогода в воскресенье. Спасатели МЧС в своем Telegram-канале предупредили о серьезных погодных угрозах: сильном ветре, грозе, ливнях и даже граде. Опасные метеоявления ожидаются в течение всего дня 20 июля.

С полуночи и до конца суток на территории Москвы и области прогнозируются кратковременные дожди, которые местами перерастут в ливни. Особую опасность представляет гроза, сопровождающаяся шквалистым ветром и градом. При этом ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели дали четкие рекомендации. Водителям настоятельно советуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей, а пешеходам следует быть предельно внимательными. Москвичей призвали закрыть окна и по возможности оставаться дома, особенно в часы пика непогоды.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в российской столице выдастся спокойным, близким к норме.

Москва
МЧС
погода
грозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский боксер нокаутом вернул себе титул абсолютного чемпиона мира
Публикацию слушаний по делу «связанного» с Трампом финансиста затянут
Опубликованы кадры крушения туристического судна в Южно-Китайском море
Силы ПВО за несколько часов сбили третий дрон ВСУ под Москвой
Американские эксперты озвучили дипломатический «приговор» Трампу
Власти Сирии рассказали о прекращении боев в Эс-Сувейде
Перечислены реки в Московском регионе с комфортной температурой воды
Пробивал головы, резал тело скальпелем: дружинник месяцами кошмарил Саратов
Названа дата инаугурации нового президента Польши
Пожар на горе Машук охватил тысячу метров по фронту
При столкновении двух машин в Крыму погиб ребенок
«Спартак» на мажорной ноте начал новый сезон РПЛ
Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие сутки
20 июля — Авдотья Сеногнойка: секреты дня, приметы на погоду и урожай
Российские силы сбили 40 украинских БПЛА за 3,5 часа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июля 2025 года
Мощный взрыв прогремел на украинской территории
«Средневековая мертвечина». В России выяснили, нужно ли запретить лабубу
Умер «спящий принц» Саудовской Аравии
В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.