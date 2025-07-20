Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие сутки МЧС: в Москве 20 июля ожидаются град, порывистый ветер и ливни

Москвичей и жителей Подмосковья ждет непогода в воскресенье. Спасатели МЧС в своем Telegram-канале предупредили о серьезных погодных угрозах: сильном ветре, грозе, ливнях и даже граде. Опасные метеоявления ожидаются в течение всего дня 20 июля.

С полуночи и до конца суток на территории Москвы и области прогнозируются кратковременные дожди, которые местами перерастут в ливни. Особую опасность представляет гроза, сопровождающаяся шквалистым ветром и градом. При этом ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели дали четкие рекомендации. Водителям настоятельно советуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей, а пешеходам следует быть предельно внимательными. Москвичей призвали закрыть окна и по возможности оставаться дома, особенно в часы пика непогоды.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в российской столице выдастся спокойным, близким к норме.