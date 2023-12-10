Москвичей предупредили об аномальных снегопадах на следующей неделе Синоптик Шувалов: Москву накроют снегопады к середине следующей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К четвергу следующей недели, 14 декабря, москвичей ожидают сильные снегопады, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом ожидается сохранение морозной погоды. Температура воздуха, по его словам, достигнет минус 15 градусов.

На следующей неделе в Москве и Подмосковье сохранится морозная погода. <...> В дневные часы столбики термометров будут показывать от −12 до −15 градусов, ночью в столице ожидается до −14 градусов. <...> Осадки в виде снега также ожидаются на протяжении всей недели. Сначала он будет слабым, но уже к четвергу Москву накроют снегопады. Хотя высота снежного покрова уже на рекордно высоком уровне, — отметил Шувалов.

Такие показатели являются на 7–10 градусов выше климатической нормы, добавил синоптик. При этом уже к концу недели стоит ожидать небольшого потепления, подчеркнул он.

Ранее о снегопадах в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, стоит ожидать обильных осадков, из-за которых на улицах столицы появятся сугробы рекордной высоты. Вильфанд добавил, что скорость ветра в выходные составит от 7 до 11 м/с, а в понедельник вырастет до 15 м/с.