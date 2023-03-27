Москвичей напугало черное кольцо в небе над Строгино Черное кольцо в небе над Строгино попало на видео

Фото: Соцсети

Жители Москвы сняли на видео кольцо черного дыма в небе над Строгино. Видео было опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ. На кадрах четко видно плотное кольцо черного дыма, поднимающееся вверх рядом с многоэтажками.

По данным телеканала, аномалия появилась в небе после хлопка в ЖК «Спутник».

По данным издания «Москва 24», это достаточно частое явление. СМИ утверждает, что это дым, резко вырвавшийся из труб или сооружений круглого сечения. Не развеявшись в атмосфере, он принимает форму кольца или петли и дрейфует по небу.

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