«Избегайте резких маневров»: сильный дождь в Москве продолжится до вечера Дептранс Москвы предупредил об аварийных рисках на дороге из-за осадков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы в оперативном Telegram-канале предупредил автомобилистов столицы об аварийной опасности на дорогах из-за дождя. Со ссылкой на синоптиков ведомство отмечает, что дождь продлится до 18 часов. Водителей просят усилить бдительность за рулем и более тщательно готовиться к поездке.

Будьте внимательны на дорогах: избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефоны, соблюдайте дистанцию, — говорится в сообщении ведомства.

Также в Дептрансе призвали водителей включить ближний свет фар, снизить скорость движения, соблюдать дистанцию с другими машинами, объезжать глубокие лужи, а перед поездкой проверить состояние дворников.

Ранее в Центре погоды «Фобос» сообщили, что 26 марта в Москве станет самым дождливым за последние 75 лет метеонаблюдений. Синоптики предупреждали, что «лить как из ведра» будет до 15:00.

Ранее глава центра «METEO» Александр Шувалов заявлял, что в середине следующей недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров опустятся до 1–3 градуса тепла.