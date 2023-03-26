Москве предрекли самое дождливое воскресенье за прошедшие 75 лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

26 марта в Москве может стать самым дождливым днем за последние 75 лет и поставить суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века, передает РИА Новости со ссылкой на Центр погоды «Фобос». По прогнозам метеорологов, «лить как из ведра» будет с 12:00 до 15:00.

Североатлантический циклон обрушит на столичной регион от 10 до 19 миллиметров осадков (одно-два ведра воды на квадратный метр), это 25–50% всей месячной нормы. Лить как из ведра будет с 12 до 15 часов, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в середине следующей недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла.

12 ноября Москва и Санкт-Петербург побили температурные рекорды для этого дня. В столице новое достижение для 12 ноября составило плюс 12,3 градуса. Это на три градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2010 году.

Летом прошлого года в Гидрометцентре объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды в Москве. Предупреждение об опасности V класса в мегаполисе и области действовало до 23:00 мск 28 августа.