Москвичам пообещали прохладную рабочую неделю с дождями и грозами Метеоролог Шувалов пообещал москвичам прохладную рабочую неделю с дождями и грозами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Первые 2 дня наступившей рабочей недели будут достаточно прохладными, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что уже во вторник в столице ожидаются сильные дожди и грозы.

Надо понимать, что наступившая рабочая неделя не будет стабильной в плане погоды. Первые 2 дня будут достаточно прохладными, с температурными значениями в 20–25 градусов. Также во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, особенно в ночные часы, — заявил Шувалов.

В четверг, по словам метеоролога, дожди прекратятся, а температурные значения поднимутся до 27–29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие семь дней изнурительная жара в Москве не прогнозируется. При этом он уточнил, что в столице сохранится летняя погода, температура воздуха с понедельника по четверг составит от 22 до 25 градусов тепла, а затем повысится до 25–28 градусов.