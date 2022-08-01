Москвичам пообещали душную погоду в первые дни августа Метеоролог Шувалов пообещал душную погоду в первые дни августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые пять дней августа в столице выдадутся довольно жаркими, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что осадков в столице стоит ждать не раньше начала следующей недели.

Рабочая неделя в первые пять дней августа выдастся довольно жаркая. Температура буде держаться на отметке в 27–29 градусов, с возможной переменной облачностью. Несмотря на это, осадков в столице не ожидается, вплоть до начала следующей недели, — заявил Шувалов.

Ранее метеоролог заявил, что аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, до России не дойдет. По его словам, особенно жаркие процессы в Европе постепенно заканчиваются, повторного резкого потепления пока не ожидается.

В последние дни в нескольких европейских странах началась аномальная жара. В Великобритании, Нидерландах и других государствах воздух прогрелся более чем до 40 градусов. Высокие температуры зафиксированы также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. В некоторых странах оказались побиты исторические рекорды.