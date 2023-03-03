Москвичам не продадут алкоголь в магазинах крупной торговой сети «Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя на 20 дней

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В сети продуктовых магазинов «Вкусвилл» в Москве и области временно приостановлена продажа всех спиртных напитков, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ретейлера. По словам представителя компании, ограничения были введены по технической причине. Алкоголь не будет продаваться около трех недель, подчеркнул он.

По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения. Сам процесс займет не больше 20 дней, но будем стараться быстрее, — сказал собеседник NEWS.ru

Несмотря на его заявления, на сайте «Вкусвилл» все еще можно оформить заказ алкоголя из московского региона.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отправил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с призывом разрешить общепиту дистанционно продавать алкоголь с помощью «Почты России». По его мнению, эта инициатива поддержит малый и средний бизнес, а также позволит сохранить рабочие места в сфере, где особенно остро ощущается кризис. Он отметил, что проверять возраст покупателя дистанционно можно с помощью системы ЕСИА или же это сможет делать курьер непосредственно при передаче продукта.